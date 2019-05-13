МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор", ответственная за строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), показала в 2018 году худший результат деятельности за 10 лет, но при этом почти полностью выбрала предназначенную ей субсидию, заявила Счетная палата РФ.

"В 2018 году госкомпания "Российские автомобильные автодороги" показала худший результат деятельности за все 10 лет своего существования", — говорится в сообщении СП.

Как отметил на коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов, "Автодор" не выполнил 11 из 12 целевых показателей и индикаторов, установленных в программе деятельности госкомпании на 2018 год, непосредственно связанных с проведением дорожных работ. "Не завершил работы по строительству и реконструкции 317,7 километра автомобильных дорог. Это больше половины планового показателя — 54,9%. Показатель результативности использования субсидии, предоставленной госкомпании из федерального бюджета в 2018 году, выполнен всего на 45,1%", — сказал Богомолов, слова которого приводятся в сообщении.

В то же время, несмотря на низкую результативность, "Автодор" практически полностью использовал субсидию – 99,8% от выделенных ей 74,8 миллиарда рублей, отмечает СП. Как выяснила Счетная палата в ходе мониторинга, столь высокое исполнение связано с выплатой авансов компаниям-подрядчикам в конце года.

"Важно отметить, что при невыполнении условий предоставления субсидии средства должны быть возвращены в федеральный бюджет. Вот только непонятно, в каком размере, так как порядок расчета средств, подлежащих возврату, не установлен ни правилами предоставления субсидии, ни соглашением между госкомпанией и Минтрансом. В этой связи Счетная палата предлагает правительству внести соответствующие изменения в правила их предоставления", — говорится в сообщении.

Также, по данным СП, "Автотдор" не выполняет показатели по вводу платных участков автодорог и сбору средств от их эксплуатации, неэффективно решает задачу и по привлечению средств инвесторов на строительство автомобильных дорог.

По словам предправления "Автодора" Вячеслава Петушенко, новое руководство госкомпании уже приступило к исправлению недочетов прошлой команды. "Организована работа на объектах, практически в еженедельном режиме проводятся выездные совещания, что позволяет сократить сроки рассмотрения сложных вопросов. На сегодняшний день горизонт планирования и время принятия решения не превышает одну неделю. Расторгнуты два договора и выставлены штрафные санкции на 1,5 миллиарда рублей тем подрядчикам, которые не соблюдали сроки производства работ", — приводит его слова Счетная палата.