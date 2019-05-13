МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в апреле в России снизились на 2,7% в годовом выражении — до 148,3 тысячи штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам первых четырех месяцев 2019 года на рынке наблюдается снижение продаж на 1% в годовом выражении — до 539,946 тысячи автомобилей, свидетельствуют данные АЕБ.

"В апреле продажи снова шли не тем темпом, который позволил бы достичь высоких прошлогодних результатов. Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост", — комментирует председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Традиционные лидеры рынка в апреле либо показали рост продаж в пределах нескольких процентов, либо вовсе ушли в отрицательную зону.

При этом "АвтоВАЗ" смог нарастить долю рынка до 21,1% за счет увеличения продаж на 5%, до 32,3 тысячи штук, в то время как его конкуренты оказались менее успешными — Kia нарастила продажи лишь на 1%, до 19,82 тысячи машин, Hyundai — снизила на 3%, до 15,38 тысячи штук. Renault нарастил продажи также на 5%, до 12,54 тысячи штук, Volkswagen вышел в плюс на 7%, до 9,55 тысячи машин. Наиболее значительным ростом продаж в первой десятке отметилась Skoda — на 16%, до 7,36 тысячи штук, наибольшим падением — Nissan, на 55%, до 2,53 тысячи машин.