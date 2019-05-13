МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из РФ, выросший в первом квартале на 43%, до 22,7 тысячи машин, не является абсолютным рекордом, но превышает аналогичные показатели трех предыдущих лет, отметил для РИА Новости представитель Российского экспортного центра. Продажи новых легковых машин и LCV в России в апреле снизились на 2,7%

Ранее в понедельник ФТС сообщила, что экспорт легковых автомобилей из России в январе-марте 2019 года вырос на 43,3% в годовом выражении, до 22,7 тысячи штук, а в марте из страны было вывезено 9,2 тысячи легковых машин, что на 25,6% больше в сравнении с февралем. При этом в денежном выражении за первые три месяца 2019 года экспорт легковых авто вырос на 37,5% в годовом выражении, до 307 миллионов долларов. В марте рост в деньгах составил 36,6% по сравнению с февралем, до 132,5 миллиона долларов.

"Если сравнивать показатели первых кварталов разных лет, то нынешнее значение в 22,7 тысячи рекордным назвать нельзя, в 2013 году оно составляло 32,7 тысяч штук, например. Однако стоит отметить, что показатели первого квартала 2019 года превысили аналогичные за первые кварталы 2016 (19,4 тысячи штук), 2017 (18,7 тысячи штук) и 2018 годов (15,9 тысячи штук). Рост показателей связан, прежде всего, с повышением потребительской активности", — сказал представитель экспортного центра.

"Рост связан с тем, что объемы (экспорта — ред.) очень маленькие в принципе. Любое увеличение сильно сказывается на относительном росте. Я думаю, прежде всего с этим связано. Также, если посмотреть, за последнее время многие автопроизводители начали активно развивать экспорт, так как есть недозагруженные мощности внутри страны. Маловероятно, что внутренний спрос вырастет настолько, чтобы дозагрузить эти мощности", — в свою очередь, прокомментировал аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов.

"Усилия, которые предпринимали автопроизводители и правительство, субсидируя экспорт, тоже, наверное, дали такой результат", — добавил он.