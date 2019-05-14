МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам 2018-19 финансового года (завершился 31 марта) упала в годовом выражении в 2,3 раза — до 319,1 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 81,59 иены (0,74 доллара) против 190,96 иены (1,7 доллара) годом ранее. Операционная прибыль снизилась на 44,6% — до 318,2 миллиарда иен (2,9 миллиарда долларов). Выручка сократилась на 3,2% — до 11,574 триллиона иен (105,5 миллиарда долларов).

Мировые продажи компании Nissan в отчетном периоде составили 5,516 миллиона автомобилей, что на 4,4% ниже показателя годичной давности. В Японии компания продала 596 тысяч автомобилей, что на 2,1% выше показателя 2017-2018 финансового года. Объем продаж в Китае вырос на 2,9% и составил 1,564 миллиона автомобилей. Таким образом, рыночная доля компании в стране достигла 5,9%.

В Европе без учета России компания реализовала 536 тысяч автомобилей, что на 17,8% меньше, чем годом ранее. Продажи компании в России при этом составили 107,4 тысячи автомобилей, что на 2,6% выше показателя годичной давности.

Nissan ожидает, что в 2019-20 финансовом году чистая прибыль составит 170 миллиардов иен (1,55 миллиарда долларов), операционная прибыль достигнет 230 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов), выручка — 11,3 триллионов иен (103 миллиардов долларов). В текущем финансовом году компания планирует продать 5,54 миллиона автомобилей.

В апреле Nissan на фоне проблем с корпоративным управлением снизил свои прогнозы по чистой прибыли и выручке за 2018-2019 финансовый год. В частности, Nissan прогнозировал чистую прибыль за минувший год в размере 319 миллиардов иен (2,8 миллиарда долларов). Это на 22,2% ниже февральского прогноза компании, который составлял 410 миллиардов иен (3,66 миллиарда долларов). Прогноз по выручке был понижен на 0,2% — до 11,57 триллиона иен (103,4 миллиарда долларов).