МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил, что автомобиль американской компании Tesla находился под управлением автопилота во время ДТП, произошедшего в марте во Флориде.

Авария, в результате которой водитель автомобиля Tesla погиб на месте происшествия, произошла 1 марта 2019 года. Автомобиль Model 3 компании Tesla врезался в грузовую машину с полуприцепом, которая поворачивала налево.

"Предварительные данные о транспортном средстве показывают, что система автопилота Tesla была активирована во время аварии. Водитель включил автопилот примерно за 10 секунд до столкновения. За менее чем 8 секунд до аварии руки водителя перестали находиться на руле управления", — говорится в отчете NTSB.

Согласно отчету национального совета, ни водитель, ни автопилот не выполняли маневры уклонения для попытки избежать столкновения. Отмечается, что автомобиль Tesla двигался со скоростью 109 километров в час.

Сообщается, что NTSB продолжает расследование инцидента.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.