МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Audi отзывает 486 автомобилей марки Q5 в России из-за возможных проблем с тормозной системой, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с прошлого года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что в отдельных случаях главный тормозной цилиндр может не соответствовать спецификациям. Вследствие этого со временем возможно возникновение неисправности главного тормозного цилиндра. В отдельных случаях и при длительном непринятии мер возможен отказ работы системы. Работоспособность электронного стояночного тормоза (ЕРВ) и его функции аварийного торможения сохраняются", — поясняется в сообщении.

На автомобилях будет проведена проверка главного тормозного цилиндра и, при необходимости, его замена, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, также сообщается на сайте.