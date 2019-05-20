МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Инвесторы американского сервиса такси Lyft подали в суд на компанию в связи с введением их в заблуждение по поводу первичного размещения акций (IPO) компании, сообщает агентство Рейтер.

"Инвесторы предъявили иск к Lyft из-за первичного размещения акций компании", — сообщило агентство со ссылкой на материалы суда. Согласно иску, поданному в федеральный суд Сан-Франциско, инвесторы обвиняют компанию в том, что та ввела их в заблуждение в частности относительно положения компании на рынке и трудовых аспектов.

Ложные и вводящие в заблуждения заявления компании привели к повышению стоимости акций компании, считают инвесторы, в результате чего они потеряли деньги после обвала цены на бумаги, сообщает агентство. По итогам торгов пятницы стоимость акций Lyft составляла 53,79 доллара, что более чем на 20% ниже по сравнению со стартовой ценой.

В начале месяца компания отчиталась о чистом убытке в первом квартале текущего года в 1,14 миллиарда долларов, при этом большая часть убытков произошла из-за расходов на первичное размещение акций.

Сервис по заказу частного такси Lyft работает в США и Канаде. Компания основана в 2012 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско.