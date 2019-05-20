МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в январе-апреле 2019 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,619 миллиона единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат". В апреле рынок вырос на 8,6% в годовом выражении – до 482,2 тысячи автомобилей.

"По итогам четырех месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1,619 миллиона единиц, что на 2,8% больше аналогичного показателя 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером в апреле традиционно стала отечественная марка Lada. На ее долю пришлось более четверти общего объема рынка (в количественном выражении — 123 тысячи штук, рост на 6,6% к аналогичному периоду прошлого года).

Самой популярной среди иномарок остается японская Toyota, чей показатель достиг 52,8 тысячи экземпляров (рост на 4,8%). Замыкает тройку лидеров японский бренд Nissan с результатом в 27,3 тысячи машин (плюс 10,9%).

Среди моделей лидерство сохраняет Lada 2114: объем ее вторичных продаж в апреле составил 12,3 тысячи единиц, увеличившись на 0,9% в годовом выражении. Вторую позицию в модельном рейтинге занимает Lada 2107 (11,5 тысячи штук, рост на 3,4%). Ford Focus (11,5 тысячи штук, рост на 6,%) занимает третью строчку. За ним следуют Toyota Corolla (9,2 тысячи штук, рост на 5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тысячи штук, рост на 19,6%).