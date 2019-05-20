МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает 32,892 тысячи автомобилей Lada Largus из-за возможных проблем с педалью тормоза, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 32,892 тысяч автомобилей марки Lada Largus. Программа мероприятий представлена ПАО "АвтоВАЗ", являющимся официальным изготовителем Lada на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день… Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстандарт, на транспортных средствах будет выполнена проверка даты производства вакуумного усилителя и, при необходимости, его замена, все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В декабре прошлого года отзывная компания Волжского автозавода затронула 41,507 тысячи автомобилей Lada Vesta, которые были отозваны для покраски диска запасного колеса. Причиной отзыва машин являлась выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована, поясняло ведомство.