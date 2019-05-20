МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) по-прежнему фиксирует снижение средней премии по ОСАГО: за первые четыре месяца 2019 года она снизилась на 5,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщения союза.

"За январь-апрель 2019 года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,1% — с 5701 до 5411 рублей. Как следует из данных АИС РСА, средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц также снизилась на 5,62%, с 5530 до 5219 рублей", — сообщила пресс-служба РСА. По итогам первых двух с половиной месяцев этого года сообщалось, что средняя премия снизилась на 4%.

При этом средняя выплата выросла на 3,1%, с 64,3 до 66,3 тысячи рублей. Сумма общей начисленной премии упала на 3,5%, до 67,08 миллиарда рублей, а совокупная сумма выплат наоборот, увеличилась — она достигла 51,9 миллиарда рублей, это рост на 15,7%. Число заключенных договоров ОСАГО выросло за четыре месяца на 1,7%, до 12,4 миллиона штук. Выросло и число заявленных и урегулированных убытков — на 8,3% и 12,3% соответственно.

Президент РСА Игорь Юргенс видит в росте количества убытков и суммы выплат тревожный тренд. В доказательство тому он приводит значение коэффициента выплат по ОСАГО за минувший период — он составил 77%. Если коэффициент выплат (также называемый нормой убыточности) переваливает за единицу, это означает, что сборов не хватает для покрытия ущерба.

"Значение коэффициента выплат больше 77% означает, что реальный коэффициент убыточности еще выше. А 77% — это предельный размер премии, которую страховщик может тратить на выплаты", — сказал Юргенс, пояснив, что из сборов также должен формироваться резерв под будущие выплаты.

Снижение средней премии глава РСА назвал ожидаемым, даже несмотря на растущую убыточность ОСАГО. Причиной тому возросшая конкуренция между страховщиками, которая позволяет предполагать, что средняя премия будет снижаться и дальше, заключил он.