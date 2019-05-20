МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford Motor сократит 7 тысяч наемных работников, или около 10% своей рабочей силы, в рамках плана по реструктуризации, сообщила газета The Wall Street Journal cо ссылкой на слова генерального директора компании Джима Хакетта (Jim Hackett).

"Ford Motor Co. заявила, что сократит 7 тысяч наемных работников", — пишет издание.

"Чтобы добиться успеха в нашей высококонкурентной отрасли и вывести Ford на первое место в будущем, мы должны сократить бюрократию, расширить возможности менеджеров, ускорить процесс принятия решений, сосредоточиться на наиболее ценной работе и сократить расходы", — написал Хакетт в электронном письме, отправленном сотрудникам в понедельник.

Хакетт также сообщил, что процесс реструктуризации будет завершен к августу. Сокращения позволят сэкономить около 600 миллионов долларов в год и являются частью более широкой многолетней программы реструктуризации, расходы по которой составят около 11 миллиардов долларов.

Джим Хакетт вступил в должность руководителя компании два года назад и запустил план модернизации, который, по его словам, сделает компанию более гибкой в условиях изменений, влияющих на автомобильный бизнес.

Американский концерн 27 марта сообщил, что завершит выпуск легковых машин в РФ к июлю, закроет заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинет российский рынок легковых автомобилей. Компания будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.