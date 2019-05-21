МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли планирует запросить у Федеральной антимонопольной службы России данные, на основе которых служба сделала вывод об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщил РИА Новости президент АКИТ Артем Соколов.

В феврале АКИТ, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в ФАС с просьбой возбудить дело в отношении Visa и Mastercard.

Ассоциации считают, что в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии усматриваются признаки нарушения закона о защите конкуренции. Межбанковская комиссия, в свою очередь, влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги. В марте АКИТ заявляла, что может обратиться в прокуратуру, если ФАС не возбудит антимонопольные дела.

По итогам рассмотрения заявления ассоциаций ФАС пришла к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях Visa и Mastercard, заявила во вторник РИА Новости начальник управления контроля финансовых рынков ведомства Ольга Сергеева.

"Мы планируем обратиться в ФАС с запросом о предоставлении данных, на основе которых был сделан такой вывод", — прокомментировал решение службы Соколов.