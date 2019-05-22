МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российские стартаперы не падают духом: в очередной раз в стране пытаются создать локальный электромобиль. По словам гендиректора компании Zetta Дениса Щуровского, электрокар появится в декабре и будет стоить от 450 тыс. рублей. Батарея позволяет машине ехать 200 км без подзарядки. Щуровский заявил, что у компании есть собственные производственные цеха в Тольятти. Проекту около трех лет, в его рамках развиваются три отдельных направления — электродвигатель, платформа и сам электромобиль. Общие инвестиции составили около 450 млн рублей.

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тыс. единиц в год в России. Экспортные продажи, которые планируются в 2020-2021 годах, могут составить около 10 тысяч машин.

Проект выглядит актуальным и интересным на первый взгляд: мировой рынок электрокаров, включая российский, показывает рост, заявленная цена кажется очень конкурентной, объем производства небольшой, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. У стартапа есть шансы на успех, если он выполнит все свои обещания. До тех же пор, пока проект не представлен широкой публике, остается большая доля скепсиса относительно его выживаемости в России, так как отсутствует активная господдержка, нет инфраструктуры для дозаправки, а цена может оказаться гораздо выше озвученной.

БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ НИКУДА

Сегмент электромобилей – перспективный с точки зрения технологий, однако его развитие, как правило, сопряжено с необходимостью государственной поддержки, говорит консультант компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

"Льгот у владельцев электромобилей в России практически нет, они зависят от региональных властей", — отмечает он.

Рынок электрокаров в последние годы сильно прибавил: мировые автогиганты — BMW, Audi, Opel, Tesla — вкладывают сотни миллионов долларов в развитие этого направления, говорит первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его мнению, в этих реалиях Zetta может занять свою нишу, учитывая небольшой объем производства.

"По стоимости автомобиль вполне может занять ценовую нишу бюджетных автомобилей наравне с Nissan и Mitsubishi", — не исключает он.

Было бы логично увидеть поддержку и со стороны государства, например, в виде налогового вычета за покупку российского электрокара, что серьезно бы повысило популярность данного представителя в России, считает Сигал.

ИНТЕРЕС РОССИЯН К ЭЛЕКТРОКАРАМ

Среди россиян есть интерес к электромобилям, и он даже периодически показывает рост.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", объем российского рынка новых электромобилей в I квартале 2019 года составил 66 единиц, что в 4,1 раза выше результата годичной давности. Однако больше половины этого рынка (58%) приходится только на одну модель – Jaguar I-Pace, продажи которой стартовали в декабре 2018 года. В региональной разбивке рынка новых электрокаров первенствуют Москва с Подмосковьем, на долю которых суммарно пришлось около трети от общего объема.

Жители Санкт-Петербурга в первом квартале приобрели 5 электромобилей. В Иркутской области, Приморском и Пермском краях было куплено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае – по 3.

По мнению младшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Александры Овчинниковой, электромобиль Zetta может быть востребован для совершения поездок на короткие дистанции, поскольку развитой инфраструктуры под электрокары в России еще нет, но в то же время электромобиль отличается дешевизной по сравнению с зарубежными конкурентами. Например, в зависимости от года выпуска японский Nissan Leaf стоит в среднем от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.

Электромобили могут привлечь жителей городов с невысокой платой за электроэнергию, например в Иркутской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в регионах, где нет необходимости осуществления поездок на длинную дистанцию.

ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Естественным препятствием для развития спроса на отечественный электрокар, как и на автомобили с электродвигателями, является отсутствие инфраструктуры, в частности, зарядочных станций, говорит Сигал.

"России придется пройти долгий путь инноваций и преображений транспортной системы, прежде чем мы сможем говорить о переходе РФ на электрокары", — отмечает он.

Партнер агентства "Автостат" Игорь Моржаретто напоминает, что в РФ появлялось очень много стартапов по электромобилям, например, достаточно сильно рекламировавшийся "Ё-мобиль", в итоге это ни к чему не привело. По его словам, пока есть только фотографии внешнего вида Zetta и объявленная цена, но нет понимания, как выглядит производственная площадка. Доверия стартап не вызывает. К тому же, электромобили дороже в производстве из-за недешевых технологий, аккумулятора и импортируемых частей, что автоматически приводит к удорожанию продукта.

"Когда еще не показали машину, но уже говорят, сколько она будет стоить, веры мало. Созданная электромодель на базе Lada Kalina стоила около 1,2 миллиона рублей, поэтому цену в 450 тысяч я не верю вообще", — заключает он.

В целом Моржаретто скептически относится к новому проекту.

"Одно могу сказать, спрос на электромобили в России практически нулевой, все попытки продавать их массово – бессмысленны", — уверен эксперт.

Он объясняет это тем, что в России отсутствует система господдержки таких проектов, нет скидок при покупке или налоговых льгот, заправочная сеть присутствует только в Москве, но и она достаточно слабая.

Бабинский отмечает также, что в России с ее расстояниями критически важна как локальная (в черте города), так и магистральная инфраструктура.

"Ее отсутствие также может стать барьером для коммерциализации", — убежден он.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Если же стартап успешно запустит проект и электромобиль будет продаваться, можно будет говорить о его экспортном потенциале.

Овчинникова считает, что основным импортером может стать Казахстан за счет географической близости.

По мнению Бабанского, для Zetta критически важно выходить на внешние рынки: прежде всего, Китая и Японии, где потребление электромобилей поддерживается и показывает динамичный рост.

"Учитывая компактность представленного электрокара, привлекательно выглядят также европейские рынки — Нидерланды, Франция, Германия", — перечисляет он.

При условии достижения указанной цены на европейских рынках возможно занять определенную долю экономсегмента, заключает он.