МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Компания Ford отзывает 14,576 тысячи автомобилей в России из-за возможного образования трещин на рычаге регулировки схождения колес, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Ford Explorer, произведенные в период с августа 2012 года по апрель 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств являются результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы автомобилей, на которых образовались трещины на рычаге регулировки схождения колес, могут замечать шум, а также "необычные характеристики управляемости или сложности в управлении автомобилем". Также трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск аварий во время движения.

Уполномоченные представители изготовителя "Форд Соллерс Холдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта.

На автомобилях необходимо произвести замену рычагов регулировки схождения задних колес на автомобиле. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, уточняет ведомство.