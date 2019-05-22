МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Выпуск легковых автомобилей в России за первые четыре месяца 2019 года вырос на 4% в годовом выражении и составил 531 тысячу единиц, следует из сообщения Росстата.

При этом в апреле этого года рост производства к апрелю 2018 года составил 5%, а к марту 2019 года — 7,7%, следует из статистики. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн вырос за четыре месяца на 54,1%, до 5,9 тысячи штук, в апреле показатель вырос на 54,5% в годовом выражении и на 16,7% к марту 2019 года. Выпуск автобусов массой более 5 тонн, наоборот, снизился на 46,4% в январе-апреле, до 3,8 тысячи единиц, в апреле показатель снизился также на 46,4% к апрелю 2018 года, но вырос на символические 0,1% к марту 2019 года, говорится в сообщении Росстата.

Выпуск грузовиков в январе-апреле 2019 года снизился на 3% в годовом выражении, до 43,7 тысячи единиц, а в апреле снизился на 0,1% в годовом выражении и вырос на 12% к марту 2019 года.