МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Центральный банк России освободил "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, сообщает регулятор.

"Банк России 22 мая 2019 года принял решение освободить публичное акционерное общество "АвтоВАЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", — говорится в сообщении ЦБ.

В феврале "АвтоВАЗ" сообщал, что его единственный акционер — голландская Alliance Rostec Auto B.V. — принял решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от раскрытия информации, а также на Московскую биржу — с заявлением о делистинге акций.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – ПАО "АвтоВАЗ" и в Ижевске – ООО "Лада Ижевск". Чистая прибыль компании по МСФО за 2018 год составила 5,861 миллиарда рублей.