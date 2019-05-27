МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Mazda отзывает 1,678 тысячи автомобилей в России из-за возможных неисправностей в работе стеклоочистителя, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Mazda 3, реализованные c сентября 2015 года по март 2018 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является неисправность реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла, которая может привести к снижению или плохой видимости во время движения из-за неработающих передних стеклоочистителей", — говорится в сообщении.

Как сообщает Росстандарт, на транспортных средствах будет модифицирован мотор стеклоочистителя.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда Мотор рус" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.