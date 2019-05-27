НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 27 мая — ПРАЙМ. "Камаз" и немецкий автоконцерн Daimler открыли завод каркасов кабин для грузовиков обоих брендов стоимостью 200 миллионов евро, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

"Около 200 миллионов евро инвестиций в производственную площадку — это значительный вклад двух брендов в России. 60 тысяч квадратных метров — она достаточно велика, производственная мощность более 50 тысяч кабин, автоматизация (производственной линии) более 80%. Мы создаем более 700 дополнительных высококвалифицированных рабочих мест, и это наша гордость", — сказал на пресс-конференции гендиректор совместного предприятия "Даймлер Камаз Рус" (ДК Рус) Андреас Дойшле.

По его словам, завод, которым Daimler и "Камаз" владеют на паритетных началах, будет выпускать кабины для грузовиков "Камаз" поколения К5, а также кабины для грузовиков Mercedes. Порядка 80% продукции будет приходиться на кабины для "Камаза" и 20% — для Mercedes, уточнил он.

Как отметил заместитель гендиректора "Камаза" по развитию Ирек Гумеров, на производстве применена концепция глубокой локализации, основные детали штампуются из российской стали. По его словам, такое сочетание удалось найти, унифицируя семейство кабин, которое может быть основой для обоих производителей. "Это создает нам основу для развития производства современных магистральных тягачей, самосвалов и современных автомобильных шасси", — перечислил он.

Продажи грузовиков с кабиной поколения К5 стартуют на выставке коммерческой техники "Комтранс" в этом году, будут произведены "сотни грузовиков", рассказал Гумеров. Через год, по его словам, планируется старт производства самосвалов с новой кабиной, и затем переход в течение 2,5 лет всей гаммы автомобилей на семейство кабин К5. Вместе с тем он не исключил, что некоторые модификации автомобилей, в основном из числа строительной и специальной техники, могут сохранить кабины старого образца вплоть до 2025 года.