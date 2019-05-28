МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2018 году, а направить полученную прибыль на формирование резервного фонда предприятия, говорится в сообщении компании.

"Даны рекомендации по распределению чистой прибыли ПАО "Камаз", полученную по результатам 2018 года, в размере 27 179 148 рублей. Всю сумму рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО "Камаз", дивиденды по результатам деятельности ПАО "Камаз" за 2018 год не выплачивать", — говорится в сообщении компании по итогам совета директоров, прошедшего в понедельник.