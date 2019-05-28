МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует в июне начать производство внедорожника BMW X7, занимающего верхнюю строчку в модельной линейке баварского производителя, рассказал РИА Новости источник на предприятии.

"В первом квартале завершили комплексную модернизацию производственной площадки по выпуску автомобилей BMW. Она была нужна, поскольку предполагается увеличение объемов производства на 2019 год, а также запуск новых моделей, в частности — BMW X7", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что старт производства новинки предполагается через 2-3 недели. Машины будут собирать по принципу мелкоузловой сборки.

Представитель компании подтвердил эту информацию и добавил, что на площадке по сборке немецких машин была проведена модернизация транспортной системы, финального конвейера двух линий, системы освещения, а также выполнен капитальный ремонт всех помещений.

BMW прорабатывает различные варианты развития производства в Калининградской области. Так, портал Wardsauto со ссылкой на источники в Калининградской области написал, что автоконцерн хочет построить завод мощностью 35 тысяч машин в год в индустриальном парке "Храброво", получив прямой выход к порту на Балтике. Потенциальный объем инвестиций компании был оценен в 270-290 миллионов долларов.

Источник РИА Новости, в свою очередь, отмечает, что пока никаких решений BMW не принял и по-прежнему рассматривает оба варианта строительства отдельного завода — как на территории "Автотора", так и в индустриальном парке "Храброво". Вместе с тем собеседник агентства подчеркивает, что логистика из "Храброво" будет проблематичнее. Товарные машины с территории "Автотора" вывозят поездом напрямую — пути подходят непосредственно к производственным корпусам, а из индустриального парка автомобили придется вывозить на автовозах по перегруженному приморскому кольцу.

Автомобили BMW с 1999 года выпускаются на площадке калининградского "Автотора". Стороны с 2012 года вели переговоры о заводе в формате совместного производства, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей активные переговоры были приостановлены.

На рубеже 2016-2017 годов переговоры вновь перешли в активную стадию. Руководство "Автотора" даже планировало финализировать договоренности и подписать соглашение о строительстве завода по производству автомобилей BMW на территории предприятия в 2017 году. Однако процесс растянулся и на 2018 год, а немецкая компания стала рассматривать вариант альтернативной площадки в Калининградской области.