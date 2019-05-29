НУР-СУЛТАН, 29 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов считает неправильным снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба": фактически это будет бюджетная компенсация за недоработки компании.

"Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за "косяки" компании, которая занимается поставкой нефти. Мне кажется, это не совсем правильно", — сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли быть снижен порог дивидендов "Транснефти" из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба".

"Любые вопросы могут обсуждаться, но если спросить мое мнение, — это неправильно. Это будет по сути бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти", — добавил он.

Курирующий ТЭК вице-премьер РФ Дмитрий Козак говорил, что компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" будет "Транснефть", и эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов. Вместе с тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин позднее заявил, что говорить о пересмотре дивидендов "Транснефти" преждевременно, пока не определен даже суммарный ущерб.

Министр энергетики РФ Александр Новак 27 мая сообщил, что директивы по дивидендам "Транснефти" за 2018 год пока нет, вопрос обсуждается в правительстве.

Силуанов в своем выступлении в Нур-Султане также сообщил, что ведомством уже определены подходы к формуле топливного демпфера на 2020-2021 годы.

"В принципе, основные подходы определены, мы в целом определились", — сказал он.

"Мы договорились об абсолютно понятном и сбалансированном решении: если цены на нефть становятся более высокими, то РФ больше компенсирует нефтяникам, и наоборот — если цены на нефть снижаются, то нефтяники компенсируют бюджету", — добавил Силуанов.

По его словам, это решение сбалансированно. "Мы же не знаем, как будут цены развиваться. Все зависит от того, будет ли соглашение с ОПЕК, не будет. Но механизм регулирования внутренних цен на нефтепродукты — он (есть)… Мы будем больше компенсировать, чтобы интерес нефтяников поставлять на внутренний рынок сохранялся. И наоборот — если цены падают, а у нас цены на внутреннем рынке, получается, будут выше, чем нетбэк, то наоборот, нефтяники нам доплачивают", — пояснил вице-премьер.