МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Прокуратура Штутгарта открыла расследование в отношении председателя совета правления автопроизводителя Porsche Оливера Блюме в связи с подозрением в злоупотреблении служебными полномочиями и уклонении от уплаты налогов, сообщила в среду газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на собственную информацию.

По данным издания, подозрения связаны с завышенными выплатами бывшему главе производственного совета компании Уве Хюку. Прокуратура предполагает, что Блюме и другие члены правления посредством выплаты злоупотребили своим положением в компании. Хюк в начале февраля внезапно оставил свою должность в компании.

Во вторник 186 сотрудников полиции, налоговой инспекции и прокуратуры провели обыски в помещениях офисов Porsche AG в Цуффенхаузене и Вайсахе, а также в нескольких частных квартирах. Обыски проводились на основании подозрения, что сотрудник штутгартского ведомства, занимающегося надзором за предприятиями, во время проверки выдал тайную информацию налоговому консультанту Porsche и получил за это вознаграждение.

Как пишет издание, среди прочего обыски проводились в офисе главы правления Блюме и в квартире Хюка, который проходит в деле как свидетель. Представители Porsche заявили, что не хотят "раскрывать детали на фоне текущего расследования".