МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в 2019 году рассчитывает сохранить продажи в России на уровне 2018 года, когда было продано 360,2 тысячи машин Lada, с возможностью небольшого роста, рынок (легковые и легкие коммерческие автомобили) предварительно оценен в пределах значений прошлого года, рассказал журналистам глава совета директоров компании Сергей Скворцов.

"Рассчитываем продажи на уровне 2018 года или небольшой рост. Рынок пока на уровне 2018 года (1,8 миллиона штук по данным АЕБ — ред.). По первым четырем месяцам у "АвтоВАЗа" рост продаж на 4,4% на фоне падения рынка на 1% по сравнению в прошлым годом. "АвтоВАЗ" приветствовал бы продолжение эффективных государственных мер стимулирования спроса, таких как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", — отметил Скворцов.