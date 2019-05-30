МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Возможное слияние Fiat Chrysler и Renault не повлияет на бизнес "АвтоВАЗа", рассказал журналистам глава "Ростеха Сергей Чемезов.

Ранее концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подтвердил переговоры о слиянии с Renault. Так, FCA сообщил, что направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.

"Не думаю, что это может каким-то образом повлиять на бизнес "АвтоВАЗа", — сказал Чемезов в ответ на вопрос журналистов о том, как возможное объединение Fiat Chrysler и Renault повлияет на "АвтоВАЗ", который принадлежит французскому автоконцерну и "Ростеху".

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.