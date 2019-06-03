МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Продажи универсала Lada Granta Cross, обладающего улучшенными характеристиками проходимости, начнутся в РФ 12 июня, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа".

"Дорожный просвет автомобиля составляет рекордные для этого семейства 198 мм (при снаряженной массе автомобиля). На кузове смонтирован защитный обвес из прочного пластика, который не только предохраняет эмаль от повреждений на лёгком бездорожье, но и формирует стремительный и мощный силуэт автомобиля",- говорится в сообщении.

Как отмечается, Lada Granta Cross является самым доступным автомобилем в линейке Cross. Стоимость базовой комплектации Classic с 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач составляет 554,9 тысячи рублей. Автомобиль в максимально оснащенной комплектации Luxe можно приобрести по цене от 618,9 тысячи рублей (с двигателем 106 лошадиных сил и МКПП) или от 643,9 тысячи рублей (с двигателем 106 лошадиных сил и АМТ).

"В стартовой версии Lada Granta Cross оснащается климатической системой, которая автоматически поддерживает комфортную атмосферу в салоне. Кроме того, во всех Lada Granta Cross присутствует полный пакет шумоизоляции, включая мягкие подкрылки в арках колес из специального материала, который не впитывает влагу и эффективно гасит "пескоструй" и удары гравия", — отмечается в релизе.