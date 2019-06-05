МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сменил статус, став непубличным акционерным обществом и зарегистрировав новое наименование, сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня, 5 июня 2019 года, "АвтоВАЗ", крупнейший российский производитель легковых автомобилей, изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование акционерное общество "АвтоВАЗ", исключив из него указание на публичность", — говорится в сообщении.

Банк России 22 мая освободил компанию от обязанности раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных обществ согласно российскому законодательству о рынке ценных бумаг.

Изменение статуса "АватоВАЗа" вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного его единственным акционером — голландской Alliance Rostec Auto B.V., и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений, отмечается в релизе.

В феврале "АвтоВАЗ" сообщал, что Alliance Rostec Auto B.V. приняла решение обратиться в Центробанк с заявлением об освобождении от раскрытия информации, а также на Московскую биржу — с заявлением о делистинге акций.

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами — Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске – ООО "Лада Ижевск". Чистая прибыль компании по МСФО за 2018 год составила 5,861 миллиарда рублей.