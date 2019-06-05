МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в мае в России выросли на 0,4% в годовом выражении, до 28,739 тысячи штук, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" стал непубличным акционерным обществом

"В мае 2019 года в России продано 28,739 тысячи Lada, что находится на уровне результата мая прошлого года (+0,4%). Суммарно по итогам пяти первых месяцев 2019 года в России продано 143,418 тысячи автомобилей Lada, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года", — отмечает компания.

Лидирующие позиции в мае 2019 года принадлежат автомобилям Lada Granta, своих покупателей нашли 11,095 тысячи машин этого семейства, поясняет "АвтоВАЗ".

"Рост продаж по сравнению с маем 2018 года составил 30,7%. Lada Granta лидирует как в масштабах бренда, так и в целом по рынку России. За пять месяцев продано 52,373 тысячи автомобилей модельного ряда Lada Granta. Lada Vesta заняла вторую строчку рейтинга продаж — в мае реализовано 8,818 тысячи автомобилей, увеличение продаж по отношению к аналогичному месяцу прошлого года достигло 14,9%. С начала года своих владельцев нашли 46,837 тысячи Lada Vesta", — подсчитал "АвтоВАЗ".