МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российский автогигант "Автоваз" окончательно сменил статус, став непубличным акционерным обществом и зарегистрировав новое наименование. Ранее, в мае, Банк России освободил компанию от обязанности раскрывать информацию, что требуется от российских публичных компаний по закону о рынке ценных бумаг. Затем "Автоваз" подал заявку на делистинг акций с Московской биржи.

Причиной изменения статуса "Автоваза" стало намерение его единственного акционера, голландской Alliance Rostec Auto B.V. (совместное предприятие госкорпорации "Ростех" и французской Renault), реализовать план рекапитализации. В конце 2018 года СП довело свою долю в "Автовазе" до 100% в результате выкупа акций у миноритариев. Решение направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений, отмечается в релизе компании.

Опрошенные "Прайм" эксперты считают этот шаг вполне ожидаемым и логичным.

"Рекапитализация уже состоялась – основной акционер консолидировал 100% акций "Автоваза". Таким образом, у компании произошли структурные изменения: миноритарных акционеров больше нет, соответственно, и публичность уже не нужна", — комментирует аналитик "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов.

По его мнению, переход к непубличному статусу позволяет "Автовазу" снизить требования по раскрытию информации и отчасти сократить расходы, так как публичность требует затрат на ее поддержание. Это один из моментов, который повлиял на решение акционеров. "Мы видим совершенно логичное изменение структуры в связи с новым статусом компании", — добавил эксперт.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС

Что касается бизнеса "Автоваза", то никаких существенных изменений эксперты не ждут. "На операционной деятельности переход к непубличному статусу вовсе не должен отразиться, он не имеет к ней никакого отношения. С этой точки зрения непубличность – абсолютно техническая вещь", — подчеркнул Беспалов.

С такой точкой зрения согласен и замдиректора "Автостата" Сергей Удалов. "Какая именно форма собственности у того или иного участника рынка, обычно мало кому известно (для потребителя — ред.). Это фактор, который, возможно, и влияет на бизнес, но на очень глубоком уровне. С другой стороны, как утверждает производитель, изменения делаются, в том числе, для более быстрого принятия решений. Если это действительно окажется так, влияние будет, бесспорно, положительным", — считает он.

При этом, по его мнению, сегодня на рынке гораздо большее значение имеют другие факторы. Прежде всего, это соотношение "цена-качество" – выигрывают те, кто способен предложить потребителю современный качественный продукт по приемлемой цене. "Влияет и общая ситуация на рынке. Если спрос есть, то продажи растут в большей или меньшей степени у всех, если же роста спроса нет, а конкуренция велика, то выигрывает тот, кто эффективнее", — рассуждает Удалов.

ЛИЦОМ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Продажи "Автоваза" в мае в России выросли на 0,4% в годовом выражении, лидирующие позиции принадлежат автомобилям Lada Granta, на втором месте Lada Vesta. Суммарно по итогам пяти первых месяцев 2019 года в России продано 143,418 тысячи автомобилей Lada, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Компания анонсировала с 12 июня старт продаж универсала Lada Granta Cross, обладающего улучшенными характеристиками проходимости. Его цена в минимальной комплектации составит 554,9 тысячи рублей – это будет самая доступная машина в линейке Cross.

В целом, по мнению экспертов, позиции "Автоваза" на рынке выглядят достаточно уверенными. Компания расширяет модельный ряд за счет относительно небольших изменений, выходя на новую целевую аудиторию. В этом смысле, по словам Удалова, интересна линейка Cross – де-факто предлагаются те же модели, но с увеличенным клиренсом и другими "проходимыми" качествами.

"Автоваз", возможно, лучше знает потребности и чаяния отечественных покупателей и делает ставку на традиционную на фоне нашего бездорожья любовь к псевдокроссоверам",- сказал он.

Подобные версии предлагают и другие производители, но ценовое соотношение пока в пользу "Автоваза".

Эксперты не ждут и снижения экспортных продаж компании. По итогам 2018 года экспорт "Автоваза" вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом и составил более 38 тыс. автомобилей. Автомобили Lada продаются в 34 странах, начаты поставки в Турцию, Тунис, Чили, на Кубу. Lada Vesta заняла 30% экспортных поставок по итогам 2018 года. Однако приоритетными остаются рынки стран СНГ. Изменение формы собственности никак на продажи за рубеж не повлияет, убеждены эксперты.