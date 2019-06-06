ЛОНДОН, 6 июн — ПРАЙМ. Американский автоконцерн Ford планирует в сентябре 2020 года закрыть два завода в Южном Уэльсе, сократив более 1,5 тысячи человек, несмотря на переговоры с британским профсоюзом Unite the Union. Об этом в четверг сообщил профсоюз, назвав решение Ford "гротескным актом экономического предательства".

Корпорация Ford еще в январе объявила, что планирует реорганизовать свой бизнес в Европе, в рамках которой будут сокращены тысяч рабочих мест и закрыты некоторые заводы. Причиной такого решения стали проблемы, связанные с ужесточением законодательства в европейских странах, а также неопределенность на рынке, вызванная предстоящим Brexit.

Профсоюз автомобильной отрасли Unite the Union заявил тогда о проведении переговоров с американским автоконцерном, чтобы сохранить планируемые к сокращению рабочие места на заводах в Великобритании. Однако сторонам не удалось прийти к соглашению.

Ford не первый автопроизводитель, который закрывает производство в Великобритании. Ранее о своих планах закрыть заводы в стране сообщили также японские автоконцерны Honda и Nissan.