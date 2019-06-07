С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ обсуждает выделение дополнительно около 10 миллиардов рублей в 2019 году на адресные программы поддержки продаж автомобилей, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на ПМЭФ.

"Рынок немножко всегда расходится с производством, временной лаг есть. По сегодняшнему производству (автомобилей) драматических изменений нет, но мы уже сегодня в правительстве обсуждаем вопрос продления адресной программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", — сказал Мантуров.

"С учетом того, что средства были лимитированы — мы запускали программу с марта — исходим из того, что у нас коллеги поддержат. Если такое случится, это будет хорошая поддержка, чтобы стабилизировать объем производства и объем продаж. Мы ориентируемся на объем примерно в 10 миллиардов (рублей). Это то, что мы по крайней мере обсуждаем", — пояснил министр, добавив, что распределение этого объема предполагается в пропорции 6 миллиардов на автокредитование и примерно 4 миллиарда — на лизинг.