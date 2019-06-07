С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — ПРАЙМ. "Ростех" планирует продать Renault около 8% акций владеющего "АвтоВАЗом" совместного предприятия Alliance Rostec за 10 миллиардов рублей, снизив свою долю до 25% с 33%, а вырученные деньги через допэмиссию вложить в развитие предприятия, рассказал журналистам на ПМЭФ глава корпорации Сергей Чемезов.

"Мы планируем уменьшить свою долю в СП (Alliance Rostec Auto B.V., владелец 100% "АвтоВАЗа"- ред.) с 33% до 25%, продав часть своего пакета французам (акционеру, Renault — ред.). После этого планируется допэмиссия. Средства от продажи пакета — это более 10 миллиардов рублей — мы опять вложим в развитие "АвтоВАЗа". Французские партнеры тоже внесут средства — примерно в соотношении один к трём. То есть на один рубль российских инвестиций придётся три рубля французских", — объяснил Чемезов.

Он также добавил, что рассчитывает на решение вопроса с перерегистрацией СП Alliance Rostec в российскую юрисдикцию до конца года.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.