С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Ford полностью погасил кредит ВЭБа совместному предприятию Ford Sollers в размере 39,5 миллиардов рублей, сам продает завод во Всеволожске, рассказал журналистам на ПМЭФ глава Sollers Вадим Швецов.

"Ford полностью погасил кредит Внешэкономбанку и, соответственно, Ford является собственником — Ford именно американский — объектов, которые высвобождены после залога. Теперь самостоятельно продает эту площадку (Всеволожск). Я даже не в курсе", — сказал Швецов.

До этого 7 июня глава Ford Europe Стивен Армстронг рассказал, что концерн договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers в размере 39,5 миллиарда рублей и ведет переговоры по продаже площадок в России. Тогда топ-менеджер не раскрыл условий достигнутых договоренностей.

Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 миллиарда рублей на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ к июлю, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Компания будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в новом совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании, а само СП заработает с 1 июля.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.