С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Специнвестконтракт группы Peugeot-Citroen с министерством промышленности и торговли РФ может быть подписан в течение недели, сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Французская автомобильная группа Peugeot-Citroen в конце февраля сообщила о возобновлении продаж Opel в России и о планах по локализации производства этих машин в РФ. Как сообщала компания, в четвертом квартале 2019 года на российский рынок будут выведены модели Grandland X, Zafira Life и Vivaro, две последние будут производиться на заводе PSA в Калуге. В апреле PSA подала заявку на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с министерством промышленности и торговли РФ.

"Он как раз сегодня рассматривается, я думаю, что он будет подписан в самое ближайшее время", — сказал Артамонов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

"В течение недели, я думаю", — уточнил он.

"Сама компания объявила, что намерена производить автомобили в Калуге, у меня точно такая же информация, как и у вас. Будут производиться или нет, не знаю, это зависит от воли компании. Но мы, конечно, ждем", — добавил Артамонов.