МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в мае 2019 года снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 428 тысяч единиц, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"В мае 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 428 тысяч единиц, что на 12% меньше, чем в мае 2018 года…. Эксперты также отмечают, что по итогам пяти месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 2,047 миллиона единиц, что на 0,7% меньше аналогичного показателя 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером в мае традиционно стала отечественная марка Lada. На ее долю пришлось более четверти общего объема рынка (в количественном выражении — 108,4 тысячи штук, снижение на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Самой популярной среди иномарок остается японская Toyota, чей показатель превысил 47 тысяч экземпляров (снижение на 14,2%). Замыкает тройку лидеров японский бренд Nissan с результатом в 23,9 тысячи машин (минус 12%).

Среди моделей лидерство сохраняет Lada 2114: объем ее вторичных продаж в мае составил 11,1 тысячи единиц, снизившись на 15,4% в годовом выражении. Вторую позицию в модельном рейтинге занимает самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом – Ford Focus (10,8 тысячи штук, падение на 11,5%). Lada 2107 (10,1 тысячи штук, снижение на 17,2%) занимает третью строчку. За ней следуют Hyundai Solaris (8,6 тысячи штук, снижение на 0,6%) и Toyota Corolla (8,4 тысячи штук, снижение на 13,9%).