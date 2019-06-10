МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Совет директоров автомобилестроительной группы Sollers досрочно прекратил полномочия гендиректора компании Вадима Швецова (является ее основным владельцем), назначил на эту должность его первого заместителя и финансового директора компании Николая Соболева, говорится в сообщении Sollers.

"Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Швецова Вадима Аркадьевича. Назначить генеральным директором общества Соболева Николая Александровича", — говорится в сообщении.

При этом Швецов был назначен председателем совета директоров Sollers, сменив на этом посту Рубена Варданяна.

В беседе с журналистами несколько дней назад на ПМЭФ Швецов не исключил, что покинет пост гендиректора и отойдет от оперативного управления компанией. При этом он заявил, что ничего не слышал о возможном назначении на пост гендиректора компании Адиля Ширинова, недавно возглавившего УАЗ.

В мае гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов был назначен гендиректором Ульяновского автозавода, сменив Швецова на этом посту. При этом Ширинов остается во главе совместного предприятия Sollers и Ford.