МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. PSA Group в рамках специнвестконтракта (СПИК), заявку на который компания подала 22 апреля, будет локализовывать в РФ производство двигателей, выполнять техоперации по коробке передач и выводить на рынок новые модели машин, передает пресс-служба слова исполнительного вице-президента PSA и операционного директора региона Евразия Яника Безара.

"В рамках СПИК мы планируем расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых в Калуге, в том числе включить модели Opel, инвестировать в новую платформу, запустить производство полноприводных версий Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroёn Jumpy и Citroёn SpaceTourer. Кроме того, мы локализуем производство двигателей и в данном случае мы говорим не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов — головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала. Дополнительно планируем заниматься технологическими операциями, связанными с коробкой передач", — говорит Безар.

По его словам, двигатели и коробки передач, которые будут локализованы в России, будут использоваться на моделях, выпускаемых группой PSA в Калуге. "Помимо прочего, мы планируем экспортировать двигатели. На сегодняшний день завод в Калуге выполняет все базовые операции — мы осуществляем сварку, окраску, сборку, используем российскую штамповку. Локализация текущих моделей составляет 40%, без учёта добавленной стоимости. С каждым новым проектом локализация будет увеличивается — с появлением первых моделей она составит около 50%", — отмечает топ-менеджер.

В то же время, Безар подчеркивает важность российского рынка для группы PSA. "Мы хотим здесь остаться, тем более что у нас есть важный актив (завод в Калуге) и продолжать бизнес, который будет прибыльным для группы PSA и выгодным для государства. Группа PSA уже вложила в основное производство в России более 500 миллионов евро. В течение прошлого года мы запустили в Калуге производство четырех моделей на новой платформе — легких коммерческих и пассажирских автомобилей Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroёn Jumpy и Citroёn SpaceTourer. Инвестиции в проект оставили около 75 миллионов евро", — поясняет он.