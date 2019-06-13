МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Американская компания Uber представит в Вашингтоне первый самоуправляемый беспилотный автомобиль на базе шведского кроссовера Volvo XC60. В массовую продажу он поступит уже в следующем 2020 году.

Как отметили в компании, производство таких автомобилей наладят заводе Volvo Cars в Швеции. Планируется, что в ближайшем будущем их будет выпускаться "десятки тысяч".

Как сообщает Associated Press, каждая самоуправляемая машина будет оснащена уникальной технологией Uber, которая позволит штатному бортовому компьютеру брать весь процесс управления движением на себя.

Водитель сможет отключить эту функцию в случае необходимости.

К слову, машины смогут ездить по трассам общего пользования.

До этого Uber закупил 250 кроссоверов Volvo XC60, которые оснащены аналогичной системой автопилота. В ближайшее время они появятся на дорогах в ряде городов США, заменив собой устаревшие авто в парке Uber.