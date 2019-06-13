МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Власти США отклонили запросы компании Tesla о снижении 25% пошлин на произведенные в Китае компьютер и центральный дисплей для электромобилей Model 3, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на соответствующие документы.

Сообщается, что в своем запросе Tesla отмечала, что повышение пошлин на компьютер, или, как обозначила компания, "мозги" для электромобиля Model 3 наносит "Tesla экономический ущерб из-за увеличения затрат и воздействия на рентабельность".

Кроме того, Tesla также призвала власти США удовлетворить соответствующий запрос своего поставщика центральных дисплеев для Model 3 компании SAS Automotive USA Inc.

Сообщается, что торговое представительство США отклонило два запроса в конце мая этого года, заявив, что они касаются "стратегически важного или связанного со стратегией Made in China 2025 ("Сделано в Китае 2025") или другими китайскими промышленными программами продукта".

В январе Маск объявил о начале строительства первого зарубежного завода компании в Шанхае в 500 тысяч автомобилей. По его словам, завершение начальной стадии строительства ожидается текущим летом, старт производства электромобилей Model 3 — в конце года, при этом на полную мощность предприятие может выйти уже в следующем году.

Стратегия Китая Made in China 2025 ("Сделано в Китае 2025") ставит перед собой цель среди прочего повысить развитие искусственного интеллекта и беспроводной связи пятого поколения с помощью огромных вливаний государственных средств. Ранее Белый дом назвал программу "Сделано в Китае 2025" угрозой честной конкуренции, заявив, что она поощряет государственные субсидии отечественным компаниям и принуждает иностранных партнеров к передаче технологий.