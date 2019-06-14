МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.

Эта линия была запущена в апреле 2012 года в рамках альянса Renault-Nissan и "АвтоВАЗа" по производству автомобилей на глобальной платформе B0. Первыми с нее сошли универсалы Lada Largus. На сегодняшний день линия B0 — одна из трех на тольяттинском заводе, здесь выпускаются автомобили двух марок – Lada и Renault, всего 12 моделей. Мощность линии – 280 тысяч автомобилей в год при трехсменном режиме работы, темп работы – один автомобиль в минуту. Помимо автомобилей, линия производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.

"Четырнадцатого июня 2019 года с конвейера линии В0 АО "АвтоВАЗ" сошел миллионный автомобиль – им стал компактный кроссовер Lada Xray Cross. Модель направится для реализации в дилерскую сеть", — сообщила в пятницу компания.

"Моя карьера в Groupe Renault тесно связана с "АвтоВАЗом" и линией B0. В свой первый приезд в Россию в 2013-2016 годах я занимался запуском производства Logan и Sandero на этом конвейере. И сегодня я вижу, как выросли профессионализм коллектива и компетенции каждого сотрудника, как эффективно здесь внедряются производственные технологии альянса. Все это помогает достижению нашей главной цели – обеспечению высокого качества автомобилей", — прокомментировал глава компании Ив Каракатзанис.