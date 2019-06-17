МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Экс-глава "АвтоВАЗа" , старший вице-президент, председатель региона Евразия группы Renault Николя Мор сменил бывшего замглавы "Ростеха" Сергея Скворцова на посту председателя совета директоров "АвтоВАЗа", говорится в сообщении компании.

"14 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО "АвтоВАЗ". В числе ряда рассмотренных вопросов, также был утвержден новый состав совета директоров предприятия. Николя Мор – старший вице-президент, председатель региона Евразия, группы Renault избран председателем совета директоров АО "АвтоВАЗ". Сергей Скворцов избран заместителем председателя совета директоров АО "АвтоВАЗ", — говорится в сообщении.

Также акционеры предприятия сменили трех из 15 членов совета директоров. Из управляющего органа вышли главный операционный директор группы Renault, заместитель главного исполнительного директора группы Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия группы Renault Жером Олив, зампред ВЭБа Дмитрий Курдюков.

Вместо них в совет директоров впервые были избраны исполнительный вице-президент группы Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар и первый зампред ВЭБа Николай Цехомский, поясняет компания.