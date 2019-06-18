МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 1 июля повысит цены на все модели автомобилей Lada, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на дилерские компании.

Машины в среднем подорожают на 1%, точное значение еще не понятно, но рост вряд ли превысит 2-4%, рассказали "Ведомостям" менеджеры дилерских компаний. Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434,9 тысячи до 1,01 миллиона рублей, уточняет газета.

По данным издания, для автомобилей Lada это будет второе повышение с начала года: в январе все модели марки подорожали примерно на 3%, главным образом — из-за увеличения с начала года ставки НДС с 18% до 20%. Основная причина нового повышения — инфляция, поясняет один из дилеров. С января по май инфляция в России, по данным Росстата, составила 2,4%.

Представитель "АвтоВАЗа" от комментариев отказался.

В 2018 году "АвтоВАЗ" поднимал цены четыре раза, также указывает издание: в январе на 2-3%, мае на 1-2%, сентябре (внедорожник 4x4 2019 модельного года стал дороже в среднем на 2,3%) и октябре (модели Vesta и Largus подорожали примерно на 2%).