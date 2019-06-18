МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Американский автомобильный концерн General Motors хочет возродить легендарный бренд Hummer, пишет агентство Bloomberg.

Под этой маркой концерн планирует выпускать электрокары.

В настоящее время в компании GM работают над тем, какие модели стоит включить в линейку электрических внедорожников и пикапов. Под возрожденным брендом Hummerбудут выпускаться пикапы.

Помимо этого кнцерн может начать выпускать электрифицированные модификации моделей Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon. Об этом сообщил президент GM Марк Ройс.

Компания до 2023 года намерена выпустить 20 разных электрокаров, в том числе — легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Позднее этого будут разработаны "зеленые" внедорожники.

Отметим, что электрический Hummer уже существует, в 2017 году австрийская компания Kreisel Electric подарила такую машину бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварцнеггеру.