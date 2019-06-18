МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Audi отзывает в России 1,325 тысячи автомобилей нескольких моделей из-за возможных проблем с настройками фонарей заднего хода и фаркопом, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат 1,323 тысячи машин Audi 3, реализованных в период 2016-2019 годов.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за управляющих настроек фонари заднего хода включаются только примерно через пять секунд после пуска двигателя. На транспортных средствах будет выполнена кодировка блока управления бортовой сети", — говорится в сообщении.

Также отзыву подлежат два автомобиля Audi А4 и Audi А5, реализованных в 2017-2019 годах.

"Причиной отзыва автомобилей Audi А4, А5 является то, что в некоторых случаях устанавливалось поворотное тягово-сцепное устройство с дефектным механизмом фиксации в поворотном модуле. Это может привести к тому, что тягово-сцепное устройство при выдвигании не фиксируется, и нельзя полностью исключить, что корректно выдвинутое, на первый взгляд, тягово-сцепное устройство в процессе эксплуатации может опуститься. На транспортных средствах будет выполнена проверка поворотного модуля тягово-сцепного устройства", — указывается в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Фольксваген груп рус" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.