САМАРА, 19 июн — ПРАЙМ. Руководство "АвтоВАЗа" согласовало индексацию зарплат сотрудникам предприятия с 1 июля на 7%, сообщил в среду профсоюз компании.

"По обращению профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" принято решение об увеличении тарифных ставок и окладов работникам общества с 1 июля 2019 года на 7%", — говорится в сообщении.

По данным профсоюза, решение было принято 18 июня на заседании согласительной комиссии с участием профсоюзного комитета и администрации компании. Профсоюз со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике "АвтоВАЗа" Дмитрия Михаленко отмечает, что при принятии решения были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, текущая инфляция и ее прогноз, а также увеличение прожиточного минимума.

В сообщении также указывается, что на заседании согласительной комиссии председатель профсоюза Сергей Зайцев обратился к Михаленко с предложением рассмотреть в рамках корпоративных процедур возможность индексации заработной платы и в дочерних обществах "АвтоВАЗа".

Группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки группы расположены в Тольятти – АО "АвтоВАЗ" и в Ижевске – ООО "Лада Ижевск". Чистая прибыль компании по МСФО за 2018 год составила 5,861 миллиарда рублей.