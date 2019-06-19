МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская структура американского автогиганта General Motors (GM) отзывает 191 автомобиль моделей Chevrolet Camaro и Corvette из-за возможных проблем с электрическим усилителем руля, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат 182 автомобиля Chevrolet Camaro и девять Chevrolet Corvette, реализованных в период с декабря 2016 года по январь 2019 года.

Причина отзыва — то, что у некоторых автомобилей может выключиться электрический усилитель рулевого управления, указывает ведомство.

"Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания. Если произойдет потеря усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако потребуется увеличенное усилие на рулевом колесе, особенно на низких скоростях, что потенциально может увеличить риск ДТП", — поясняется в сообщении.

На транспортных средствах будет выполнена замена рулевой рейки в сборе, также отмечает Росстандарт. Уполномоченные представители изготовителя ООО "Джи эм авто" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.