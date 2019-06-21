МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Собрание акционеров японской автомобилестроительной компании Mitsubishi Motors официально вывело из своего правления Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях, передает агентство Франс Пресс.

На встрече также рассматривался кандидат на смену действующему генеральному директору компании Осаму Масуко, им был утвержден Такао Като – бывший руководитель филиала Mitsubishi в Индонезии.

Собрание более чем 500 акционеров Mitsubishi проходило в одном из отелей Токио.

Ранее Гон также был смещен с руководящих должностей в Renault и Nissan.

В ноябре прошлого года альянс Renault-Nissan-Mitsubishi оказался в центре скандала, связанного с арестом Гона, занимавшего посты гендиректора и председателя совета директоров Renault и возглавлявшего совет директоров Nissan. Гон был арестован 19 ноября по подозрению в сокрытии доходов. В конце апреля этого года он был отпущен под залог.