МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Porsche отзывает в России 319 автомобилей из-за возможных дефектов сборки передней части кузова, влияющих на безопасность, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили марки Porsche Boxster и Cayman, реализованные с июля 2016 года по январь 2019 года.

"Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Уточняется, что на автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.