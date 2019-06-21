Porsche отзывает в РФ более 300 машин из-за возможных дефектов сборки кузова
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Porsche отзывает в России 319 автомобилей из-за возможных дефектов сборки передней части кузова, влияющих на безопасность, сообщается на сайте Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили марки Porsche Boxster и Cayman, реализованные с июля 2016 года по январь 2019 года.
"Причиной отзыва автомобилей является то, что из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, требования, предъявляемые нормативными актами, могут оказаться не соблюдены в случае фронтального столкновения", — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители изготовителя "Порше Руссланд" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Уточняется, что на автомобилях будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
https://1prime.ru/business/20190621/830095840.html