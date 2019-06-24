МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Mazda отзывает в России 938 автомобилей марки Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных c апреля 2013 года по август 2018 года, из-за возможных проблем с двигателем, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование программного обеспечения блока управления двигателем.

Уполномоченные представители изготовителя ООО "Мазда мотор рус" проинформируют владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.