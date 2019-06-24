МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Камаз" снова понизил прогноз по рынку тяжелых грузовиков (14-40 тонн) в России на 2019 год – на этот раз с 58 тысяч до максимум 52 тысяч штук, сообщил замглавы компании Сергей Афанасьев на пресс-конференции Объединения автопроизводителей России.

"Прогноз с учетом макроэкономических показателей, фактического спроса на рынке (заказ в производство) вместе с математическим анализом поведения рынка грузовых автомобилей. Объем рынка в 2019 году — не более 52 тысяч единиц. Состояние рынка — кризисное с тенденцией ухудшения", — говорится в презентации, представленной топ-менеджером.

Предыдущий прогноз компании был представлен журналистам на ПМЭФ гендиректором компании Сергеем Когогиным. Тогда объем рынка-2019 прогнозировался на уровне 58 тысяч тяжелых грузовиков против изначально предполагавшихся 66 тысяч.