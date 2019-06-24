МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Группа ГАЗ" прогнозирует снижение рынка легких коммерческих машин (LCV) в России в 2019 году на 12%, до 93 тысяч штук, рассказал на пресс-конференции объединения автопроизводителей России директор по продажам и маркетингу дивизиона легковых коммерческих автомобилей "Группы ГАЗ" Олег Марков.

Согласно презентации, рынок LCV в России в 2019 году может снизиться со 105 до 93 тысяч автомобилей. Среди основных причин снижения указаны недостаточный экономический рост, ускорение инфляции и снижение реальных располагаемых расходов населения в первом квартале.